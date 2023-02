Calciomercato Milan – Tanti addii e netta sforbiciata al monte ingaggi

Nel prossimo calciomercato il Milan venderà o lascerà andare via svariati giocatori. Si prevede un buon introito e un bel risparmio. Le news

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha sottolineato come, in estate, il club rossonero riconsidererà le risorse destinate alle seconda linee. Probabilmente, cederà altrove i giocatori che mister Stefano Pioli utilizza poco o niente, rinnovando così la sua panchina.

Il primo giocatore destinato a lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo è Tiémoué Bakayoko: tornerà per fine prestito al Chelsea, non sarà riscattato. Anche perché l'obbligo di riscatto - da 15 milioni di euro - sarebbe scattato al raggiungimento di almeno 15 presenze da 45'. Così non sarà. Il Diavolo risparmierà, così, 2,5 milioni di euro nel monte ingaggi.

Calciomercato Milan, quanti 'panchinari' in uscita dai rossoneri! — Non sarà poi riscattato Sergiño Dest: il Milan non verserà i 20 milioni di euro previsti al Barcellona e, di conseguenza, alleggerirà il suo monte stipendi di altri 3,8 milioni di euro. Non è definito prioritario dalla 'rosea', poi, il riscatto di Aster Vranckx. Anche in questo caso, qualora i rossoneri decidessero di non confermarlo, non verserebbero i 12 milioni di euro pattuiti l'estate scorsa con il Wolfsburg alimentando il maxi-risparmio sugli ingaggi di 1,5 milioni di euro.

Qualche uscita, poi, servirà al Milan per costruire un tesoretto da reinvestire nel calciomercato estivo per nuovi acquisti. Per esempio, quella di Ante Rebić. Al Milan il croato costa 3,5 milioni di euro netti all'anno in busta paga: ha mercato in Bundesliga e può, quindi, tornare nel campionato tedesco dove ha già indossato, con successo, la maglia dell'Eintracht Francoforte. Può andare, invece, in Ligue 1 il terzino franco-senegalese Fodé Ballo-Touré, per un risparmio nel monte ingaggi di un milione di euro.

Rebić sacrificato eccellente. Ibra smetterà oppure no? — Yacine Adli, che percepisce 800mila euro di stipendio netto all'anno di stipendio, può andare via in prestito, mentre saluteranno la compagnia Zlatan Ibrahimović (un milione di euro netto a stagione di ingaggio più ricchissimi bonus che, in questa stagione), non sono ancora scattati), nonché i due portieri Ciprian Tătărușanu ed Antonio Mirante, per un risparmio complessivo negli stipendi di 2 milioni di euro netti (1,2 per il rumeno, 800mila euro per l'italiano). Un buon 50% di questa cifra verrà utilizzata per mettere sotto contratto Marco Sportiello.

Il conto degli stipendi del Milan, dunque, nel prossimo calciomercato di giugno, luglio e agosto, è destinato a scendere di 15 milioni di euro. Gruzzoletto che, per la 'rosea', verrà reinvestito in giocatori che possano giocare di più e scaldare di meno la panchina accanto a Pioli. Milan, i 'fantasmi' di Leao: i motivi della sua flessione >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!