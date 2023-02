Milan, flessione per Leao: tutti i fantasmi dell’attaccante rossonero

Rafael Leao, attaccante del Milan, vive un momento non ottimale. Il cambio di modulo, dal 4-2-3-1 al 3-4-2-1, non l'ha di certo aiutato

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan che ha smesso di segnare da più di un mese. Questa, per un talento come il portoghese, è sicuramente una notizia. L'ultimo gol di Leao, infatti, risale a Lecce-Milan 2-2, partita datata 14 gennaio, quando il numero 17 diede il via alla rimonta rossonera poi perfezionata dalla rete di Davide Calabria.

Il digiuno di Leao con il Milan dura, quindi, da sette partite: periodo piuttosto lungo, per il 'CorSport', per un giocatore che è solito segnare con discreta frequenza. Nella prima parte di stagione, Leao aveva segnato 6 reti in Serie A e una in Champions League. Quindi, in questo 2023, il calo realizzativo, con i gol segnati sul campo della Salernitana e, come detto, quello sul campo del Lecce.

Milan, Leao non trova il gol da sette partite — Dopo quella trasferta al 'Via del Mare', il Milan ha giocato altre sette partite e Leao non è più riuscito a lasciare il segno. Ci è andato vicino soltanto contro il Tottenham in Champions a 'San Siro' ed a Monza (palo con un destro a giro da fuori area). Contro Sassuolo e Inter, in campionato, va ricordato, non è però partito titolare e dal derby in poi mister Stefano Pioli ha anche cambiato modulo.

Il passaggio dal 4-2-3-1 al 3-5-2 prima e, infine, all'attuale 3-4-2-1, lo ha un po' svantaggiato. Ha abbandonato l'adorata fascia sinistra per giocare più accentrato. Le incursioni centrali, però, non sempre stanno funzionando. In alcune gare Leao finisce per infilarsi in vicoli ciechi, senza sbocchi, diventando facile preda delle difese avversarie. Il feeling con il gol perduto va ritrovato al più presto.

Il Milan, infatti, ha bisogno dei guizzi sotto rete di Leao, che resta comunque il capocannoniere stagionale del Diavolo con 9 gol complessivi. I rossoneri, però, lo vorrebbero ancora più incisivo e decisivo sotto rete perché, indubbiamente, il nativo di Almada ha il talento per migliorare i suoi numeri in area di rigore. Il gol perduto, però, per il quotidiano romano, non è l'unico 'fantasma' che aleggia sul rendimento di Leao.

Rinnovo, nessun passo in avanti. Gli scenari — Sull'attaccante, infatti, pesa sempre la questione contratto. Nelle ultime settimane non ci sono stati passi avanti sulla questione del rinnovo, nonostante dal Milan filtri sempre fiducia per un prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2027. Il nodo del risarcimento milionario dovuto allo Sporting Lisbona resta predominante, anche se l'offerta formulata dal Milan a Leao - 7 milioni di euro netti a stagione - è di tutto rispetto.

Se entro il prossimo mese di giugno non dovessero esserci sviluppi significativi sulla vicenda, il Milan, giocoforza, proverà a cedere il giocatore in estate per monetizzare al massimo dalla sua partenza. Mercato Milan: via Rebic? L'ultima idea dei rossoneri >>>

