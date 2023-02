Calciomercato Milan – Via Rebic? Ecco l’ultima idea dei rossoneri

Il Milan di Stefano Pioli, impegnato nella lotta per la conquista di un posto nella prossima Champions League, potrebbe radicalmente cambiare volto nella stagione 2023-2024. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono consapevoli di come la squadra abbia bisogno di un robusto 'restyling' per poter essere nuovamente davvero competitiva nella corsa allo Scudetto e per poter ambire a disputare una Champions di più alto livello. Pertanto sono già al lavoro in vista dell'estate.