Il primo derby stagionale, seppure in un contesto amichevole, si chiude senza vinti ne vincitori. Milan ed Inter pareggiano 1-1 un test d'inizio costo che, se dal punto di vista dello spettacolo in campo non rimarrà impresso nella mete dei tifosi, ha regalato una cornice di pubblico alto importante. A fare da sfondo alla stracittadina sono stati oltre cinquantamila tifosi affollati sugli salti, a dimostrazione e di quanto il calcio italiano sia vivo anche all'estero.

Milan, Capuano: "Derby? Si sono divertiti"

"Inter e Milan non si fanno male, un gol per uno e derby dall'altra parte del mondo e a inizio agosto che va in archivio con un pareggio non indimenticabile. A Perth si sono divertiti soprattutto gli oltre cinquantamila accordi per vedere la stracittadina versione estiva."

Su Panorama, il giornalistaha voluto analizzare il match, soffermandosi sul pareggio arrivato grazie ai gol di(su rigore):

Capuano, successivamente, ah voluto fotografare la gara dividendola in tre diversi momenti, tutti considerati molto importanti:

"Bel colpo d'occhio (sei mesi fa qui si sarebbe dovuto disputare il match di campionato tra Milan e Como) per una sfida sostanzialmente divisa in tre parti: meglio il Milan all'inizio, lunga fase centrale nerazzurra con il vantaggio di Dimarco e poi recupero rossonero impreziosito dal rigore del pari guadagnato e firmato da Nkunku".

Dopo un avvio positivo dei rossoneri, l'Inter è riuscita a prendere in mano la partita sbloccando la gara con Dimarco. Nel finale, però, è salito in cattedra proprio Christopher Nkunku: l'attaccante francese si è procurato il rigore, per poi trasformarlo con una grandissima freddezza ripotando il punteggio in parità.