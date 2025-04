"Vedo un Napoli in fatica per la struttura della sua squadra. Quando ieri ha dovuto tirare fuori i pezzi importanti è entrata in crisi". Così l'allenatore Giuseppe Incocciati ha commentato Napoli-Milan 2-1 sulle frequenze di TMW Radio. Ecco la sua analisi: "I rossoneri pagano la malagestione di una società che si è riflessa sul campo. Inutile pensare ai rimpianti, bisognerebbe capire cosa fare per il futuro, finché non chiariscono questo non miglioreranno".