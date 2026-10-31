Derby Milan-Inter: chi sono gli allenatori con più presenze? | Video

Tra gli acquisti più importanti fatti da parte del Milan nell'ultima sessione di calciomercato c' è sicuramente Mario Gila. Il difensore spagnolo, arrivato dalla Lazio, si è imposto molto rapidamente diventando un vero e proprio pilastro della retroguardia del diavolo.

Milan, il retroscena di Manna

L'arrivo dia Milano è avvenuto in tempi molto rapidi, ma sul giocatore non c'era soltanto il diavolo: anche altre squadre italiane avevano valutato la possibilità di acquistarlo, tra cuiA confermare il tentativo degli azzurri è stato direttamente direttore sportivointervenuto sul canale YouTube Colpi da Maestro.

Il dirigente del club partenopeo ha voluto raccontare come il Napoli avesse provato a portare il difensore spagnolo in Campania, prima che il Milan riuscisse a chiudere l'operazione:

"La verità è che abbiamo provato a fare Gila all'inizio, la situazione era golosa. Però non c'erano i tempi e il Milan è stato veloce ad accontentare tutti quanti. Poi purtroppo Buongiorno si è fatto male, quindi abbiamo dovuto intervenire sul mercato: Badiashile ha le caratteristiche che cercavamo. Ha struttura, sa giocare, è veloce: il Chelsea lo ha preso come grandissimo talento, ha avuto un paio d'anni così così, per forza devi prenderti un rischio. Per noi può darci grande mano"

Le novità su Gila in vista del derby

Secondo le ultime informazioni raccolte dalla nostra redazione, il difensore spagnolo, che ha saltato la partita in trasferta controe quella contro il, persa poi 4-2, a causa di un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra, è tornato ad allenarsi in gruppo, tornando a disposizione per il derby contro l'Inter di Chivu, in programma sabato 31 ottobre alle ore 20:45.