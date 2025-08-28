Milan, il pensiero di Borja Valero: “Non sarà facile per Allegri”

Pianeta Milan
Tuttomercatoweb.com riporta le parole di Borja Valero, il quale ha commentato il tremendo avvio di stagione del Milan di Massimiliano Allegri
La prima giornata di Serie A si è conclusa ieri sera con la vittoria dell'Inter a San Siro contro il Torino. Sicuramente, il risultato più sorprendente all'esordio è stata la vittoria della Cremonese in trasferta contro il Milan. Questa sconfitta ha gettato molte ombre sul progetto rossonero e sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese dovrà essere bravo a compattare il gruppo e a iniziare a vincere quanto prima. Borja Valero - secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com - ha commentato l'avvio di campionato di alcune squadre a margine della 'Fishing & Padel Cup' a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni sul Milan.

Le sue parole sui rossoneri: "Milan, serve più esperienza. Nessuno si aspettava una sconfitta del genere, con l'arrivo di Allegri si pensava che la squadra facesse subito bene e prendesse pochi gol.

Fa male perdere così ma credo che Allegri abbia tutto chiaro in testa. Non sarà facile perché sono partiti giocatori importanti e quelli che sono arrivati hanno meno esperienza in A".

