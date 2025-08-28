Milan, il pensiero di Borja Valero: “Non sarà facile per Allegri”

Fa male perdere così ma credo che Allegri abbia tutto chiaro in testa. Non sarà facile perché sono partiti giocatori importanti e quelli che sono arrivati hanno meno esperienza in A".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
INTERVISTE
La prima giornata di Serie A si è conclusa ieri sera con la vittoria dell'Inter a San Siro contro il Torino. Sicuramente, il risultato più sorprendente all'esordio è stata la vittoria della Cremonese in trasferta contro il Milan. Questa sconfitta ha gettato molte ombre sul progetto rossonero e sulla rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese dovrà essere bravo a compattare il gruppo e a iniziare a vincere quanto prima. Borja Valero - secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com - ha commentato l'avvio di campionato di alcune squadre a margine della 'Fishing & Padel Cup' a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Di seguito, si riportano le sue dichiarazioni sul Milan.
Le sue parole sui rossoneri: "Milan, serve più esperienza. Nessuno si aspettava una sconfitta del genere, con l'arrivo di Allegri si pensava che la squadra facesse subito bene e prendesse pochi gol.
Fa male perdere così ma credo che Allegri abbia tutto chiaro in testa. Non sarà facile perché sono partiti giocatori importanti e quelli che sono arrivati hanno meno esperienza in A".
© RIPRODUZIONE RISERVATA