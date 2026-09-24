Gonçalo Ramos divide, Pellegatti: "Un dato incredibile". Pancaro: "Ecco quando comincerà a segnare"

Gonçalo Ramos resta un tema molto caldo: il portoghese sta facendo un lavoro eccezionale per il Milan di Ruben Amorim, ma ha segnato un solo gol fino a questo momento con in generale pochi tiri verso le porte avversarie. L'ex calciatore del Milan Giuseppe Pancaro è intervenuto durante la radio di Tuttomercatoweb.com, dicendo la sua proprio su Ramos.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

"Ramos va servito più dentro l'area e il Milan ora è tra le squadre che ha toccato meno palloni in area e sta pagando ancora la mancanza di qualità di gioco del Milan. Si riattiva se la squadra diventa dominante e gli servono palloni in area, ora agisce troppo lontano dalla porta. Ramos comincerà a segnare quando troverà il Milan un assetto definitivo al suo fianco".

Ecco l'estratto:

Il parere di Pancaro è assolutamente illustre e centrato: il Milan deve cercare di servire più volte Ramos e di rendergli la vita più facile per trovare la rete. Ovviamente serve un lavoro importante di Amorim e con il tempo e una squadra titolare più o meno trovata, il Milan troverà automatismi anche in fase offensiva e anche Ramos ne beneficerà.

I chilometri di Ramos: l'analisi di Carlo Pellegatti

A parlare del portoghese è arrivato anche il giornalista Carlo Pellegatti su 'YouTube'.

Ecco il suo pensiero:

"Ramos, incredibile è il calciatore che corre di più nel Milan ed è all'ottavo posto in campionato per quanto riguarda i chilometri percorsi. Il compito di Amorim è dirgli di passare al 190° posto ed essere il quarto o il quinto nella classifica cannonieri. Basso nella classifica dei maratoneti, alto in quella dei goleador. Nelle ultime partite non si sono visti tiri in porta. Poi lotta e l'assist per Rabiot è geniale".

Il giudizio di Pellegatti è assolutamente comprensibile visto che Ramos è stato pagato più di 70 milioni di euro in estate per trovare gol. Ma il punto tattico è un altro: il lavoro del numero 9 è troppo importante per la fluidità del gioco offensivo della squadra di Amorim e serve per aprire spazi ai compagni.

I tre gol contro il Lecce non sono un caso e nascono proprio dal lavoro dell'ex PSG. Il compito di Amorim dev'essere quello di trovare il giusto equilibrio tra corsa, lavoro per la squadra e gol.