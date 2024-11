"Perché no? Se mi va bene... Posso fare ancora qualcosa. Io come Totti? Vogliamo tutti tornare, poi quando siamo in campo è un'altra storia".

La sua squadra per il calcio a 7

"Buffon in porta, anche se i suoi piedi non erano top top. In difesa metto Thiago Silva e Nesta, in mezzo Xavi, Nedved e Iniesta. Davanti Messi. E io faccio l'allenatore".