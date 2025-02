Milan, Ibrahimovic: “Non siamo soddisfatti. Ma siamo anche gli unici con un trofeo”

"Se c'è stato un momento di riflessione con la dirigenza per decidere questa rivoluzione: "A inizio campionato abbiamo creduto in ciò che abbiamo fatto. Poi la situazione è molto dinamica e dipende dai risultati ovviamente. Avete visto con tutto ciò che è successo che non siamo soddisfatti. Abbiamo cercato di cambiare, portare qualcosa dentro, con diversi movimenti, così da portare ancora di più. Se non hai risultati devi cercare di portarne. Tutto qua, non eravamo contenti. Abbiamo un trofeo, ma non siamo ancora soddisfatti. Abbiamo fame di fare di più".