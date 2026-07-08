Intervenuto negli studi di Fox Sports, Zlatan Ibrahimovic ha voluto spendere alcune parole su Lionel Messi...
Messi, doppietta e lacrime nell'ultima partita con l'Argentina | VIDEO
L'Argentina trema, barcolla, ma alla fine si aggrappa al suo Re. La clamorosa rimonta dell'albiceleste, capace di ribaltare i due goal di svantaggio contro l'Egitto e di strappare il pass per i quarti di finale, porta ancora la firma di Lionel Messi. Una prestazione da leader assoluto che ha infiammato anche i vari studi televisivi del mondiale, tanto da ricevere i complimenti anche da un ex calciatore del Milan.
Milan, Ibrahimovic incorona Messi: "E' impressionante"A spendere bellissime parole nei confronti dell'argentino ci ha pensato un'opinionista di eccezione, ovvero Zlatan Ibrahimović. L'ex calciatore rossonero, attualmente volto di Fox Sports per il commento del Mondiale, non ha usato giri di parole per descrivere l'impatto devastante dell'ex compagno di squadra i tempi del Barcellona.
Ibra, che di campioni se ne intende, è rimasto stregato dalla fame agonistica che Messi continua dimostrare sul campo nonostante una bacheca stracolma di trofei:
"Messi è diventato un animale e nessuno può catturarlo. È lo stesso Messi che ho visto con i miei occhi, quello che ci siamo abituati a vedere e che continuiamo a vedere.
Ciò che impressiona maggiormente Ibrahimović però non è tanto la qualità tecnica di messi quanto la sua insaziabile voglia di vincere una mentalità colò comune più grandi della storia del calcio:
"Ricordate che ha già vinto tutto, guardate il suo curriculum. Ha già vinto la Coppa del Mondo, il Pallone d'Oro, tutto. E vuole ancora di più, è davvero impressionante"
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