"Ho fatto la guerra con i miei demoni": la nuova canzone di Leão (girata a San Siro) fa discutere

Dopo numerose critiche ricevute, il Portogallo zittisce tutti sul campo. La formazione guidata dal ct Roberto Martínez ha spazzato via ogni dubbio con un netto 5-0 a danni dell'Uzbekistan. A guidare la vittoria è stato l'infinito Cristiano Ronaldo, ma c'è stata anche una piccola gloria per il Milan: a siglare il gol del 5-0 ci ha pensato proprio Rafael Leao.

Milan, Leao segna e arrivano i complimenti di Ibrahimovic

Nel post partita, lo studio Fox Sports si è acceso grazie alle dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore dele ad oggi consulente di RedBird. L'ex fuoriclasse rossonero ha voluto commentare la partita fatta dai portoghesi, utilizzando una delle sue classiche metafore per descrivere Cristiano Ronaldo, ma non è tutto.

Nonostante l'entusiasmo dovuto dal poker mess in campo, Ibrahimovic invita a predicare molta calma. Ovviamente non sono mancate le parole su Rafa Leao. L'ex bomber svedese si è dichiarato contento del suo gol, am che allo stesso tempo bisogna rimanere con i piedi per terra:

“Hanno segnato i gol che dovevano segnare. Uno degli Avengers (Ronaldo, ndr) ha segnato i suoi gol. Sono felice anche per Leao ed il suo gol. Per me è uno dei migliori quando gioca in questo modo. È positivo per la fiducia. Contro l’Uzbekistan hanno ottenuto un bel risultato, ma allo stesso tempo bisogna rimanere con i piedi per terra perché la prossima partita sarà molto più difficile”.

Milan, la questione Leao

Attualmente, però, il futuro di Leao al Milan sembrerebbe davvero a rischio. Nelle scorse settimane, infatti, il portoghese ha dichiarato più volte pubblicamente di voler lasciare i colori rossoneri e di sentirsi pronto a sposare una nuova causa, magari in Liga o in Premier League.

Il Milan, da una sua ipotetica cessione, vorrebbe comunque incassare una cifra vicina ai 50/60 milioni di euro. Il problema, però, è uno solo: le uniche offerte provengono dalla Super Lig, campionato turco che non entusiasma molto il portoghese. Che la finestra del Mondiale possa aiutare il numero 10 rossonero?