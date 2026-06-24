Intervenuto dopo il 5-0 rifilato all'Uzbekistan, Zlatan Ibrahimovic ha voluto commentare la prestazione del Portogallo, soffermandosi su Rafael Leao...
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Dopo numerose critiche ricevute, il Portogallo zittisce tutti sul campo. La formazione guidata dal ct Roberto Martínez ha spazzato via ogni dubbio con un netto 5-0 a danni dell'Uzbekistan. A guidare la vittoria è stato l'infinito Cristiano Ronaldo, ma c'è stata anche una piccola gloria per il Milan: a siglare il gol del 5-0 ci ha pensato proprio Rafael Leao.
Milan, Leao segna e arrivano i complimenti di IbrahimovicNel post partita, lo studio Fox Sports si è acceso grazie alle dichiarazioni rilasciate da Zlatan Ibrahimovic, ex calciatore del Milan e ad oggi consulente di RedBird. L'ex fuoriclasse rossonero ha voluto commentare la partita fatta dai portoghesi, utilizzando una delle sue classiche metafore per descrivere Cristiano Ronaldo, ma non è tutto.
Nonostante l'entusiasmo dovuto dal poker mess in campo, Ibrahimovic invita a predicare molta calma. Ovviamente non sono mancate le parole su Rafa Leao. L'ex bomber svedese si è dichiarato contento del suo gol, am che allo stesso tempo bisogna rimanere con i piedi per terra:
“Hanno segnato i gol che dovevano segnare. Uno degli Avengers (Ronaldo, ndr) ha segnato i suoi gol. Sono felice anche per Leao ed il suo gol. Per me è uno dei migliori quando gioca in questo modo. È positivo per la fiducia. Contro l’Uzbekistan hanno ottenuto un bel risultato, ma allo stesso tempo bisogna rimanere con i piedi per terra perché la prossima partita sarà molto più difficile”.
Milan, la questione LeaoAttualmente, però, il futuro di Leao al Milan sembrerebbe davvero a rischio. Nelle scorse settimane, infatti, il portoghese ha dichiarato più volte pubblicamente di voler lasciare i colori rossoneri e di sentirsi pronto a sposare una nuova causa, magari in Liga o in Premier League.
Il Milan, da una sua ipotetica cessione, vorrebbe comunque incassare una cifra vicina ai 50/60 milioni di euro. Il problema, però, è uno solo: le uniche offerte provengono dalla Super Lig, campionato turco che non entusiasma molto il portoghese. Che la finestra del Mondiale possa aiutare il numero 10 rossonero?
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