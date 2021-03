Milan, Ibrahimovic giocherà titolare in Svezia-Georgia | News

Zlatan Ibrahimovic, tornato in Nazionale dopo quasi 5 anni dall'ultima apparizione, giocherà titolare nella partita tra Svezia e Georgia

Ibrahimovic titolare in Svezia-Georgia

Stando a quanto riferito dall'inviato di Sky Sport, Manuele Baiocchini, Zlatan Ibrahimovic scenderà in campo dal primo minuto nella gara tra Svezia e Georgia. La partita si disputerà giovedì sera ore 20.45 italiane e sarà valida per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Successivamente lo svedese verrà gestito per il match tra Kosovo e Svezia, mentre dovrebbe riposare totalmente nell'amichevole contro l'Estonia.