Milan, Gosens: “Pioli ci ha parlato delle parole di Allegri, il cartello …”

Ecco dunque il retroscena raccontato da Gosens sul cartello motivazionale scritto da Pioli: “Secondo me quel cartello lo ha messo nel suo ufficio, e non negli spogliatoi. Però ci ha parlato subito di questa cosa, ci ha caricato: è vero. Sappiamo di avere davanti a noi una stagione importante: con i giocatori arrivati, dopo una stagione da 65 punti, siamo sulla strada giusta. Dobbiamo fare una stagione strepitosa: se abbiamo la testa giusta e la voglia di crescere, possiamo farla. Io lavoro per questo, ho avuto la fortuna di poter giocare la Champions per tre anni di fila e so quanto vale, per un giocatore ma anche per una società. Lo stimolo è massimo”.