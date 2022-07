Milan, Giroud: “Mi sento bene, siamo quasi pronti” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' al termine di Colonia-Milan, Olivier Giroud ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al lavoro che sta svolgendo in questi giorni la squadra di Pioli. Queste le parole del francese, autore di due gol nell'amichevole contro i tedeschi: "Penso che facciamo un buon lavoro a Milanello, lavoriamo molto duro. Facciamo allenamenti pesanti, fa molto caldo, è difficile. Ma oggi abbiamo dimostrato un buono spirito di squadra ed abbiamo fatto tutti insieme il lavoro che il mister voleva da noi. Siamo quasi pronti. Non ancora, ma mi sento bene e penso anche i ragazzi". Renato Sanches al PSG? Il Milan ha già pronto il sostituto >>>