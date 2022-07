Mercato Milan – Niente Renato Sanches? Idea giovane dal Brasile / News

Il calciomercato del Milan non è ancora decollato del tutto. Oltre ai ritorni dai prestiti di Yacine Adli e Tommaso Pobega e all'arrivo di Divock Origi, a Milanello non ci sono altre facce nuove. I rossoneri sono Campioni d'Italia e, di conseguenza, sono la squadra da battere, ma c'è bisogno di qualche innesto per confermarsi in Italia e diventare competitivi in Europa. La dirigenza si sta concentrando soprattutto sulla trequarti, con il nome di Charles De Ketelaere in pole position. Ma non bisogna dimenticarsi che, a centrocampo, c'è da sostituire una colonna portante come Franck Kessie.