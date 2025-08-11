Milan, Giménez: 'Sogno Scudetto. Modric incredibile. Su un altro 9 ...'

Su Massimiliano Allegri: "Il sentimento è molto buono, molto positivo. Credo sia un allenatore che unisce molto la squadra, che lavora con grande intensità. Dal primo giorno a Milanello sono stato sicuro che sarà una grande stagione. Cosa mi ha sorpreso di lui? Come si dice in Italia, quando lavori devi andare forte, ma poi c’è spazio per la gioia, per la famiglia, per la squadra. Credo che Allegri abbia la combinazione migliore”.

Sull'atmosfera a Milanello: "Se si respira un'atmosfera diversa rispetto ai mesi scorsi? Sì, l’impressione è molto bella e anche gli obiettivi sono molto alti, perché siamo in un club grande come il Milan. Dobbiamo esserne all’altezza, lavorare duro e sono sicuro che sarà una bella stagione”.

Giménez sull'obiettivo Scudetto per il Milan: "Se la parola Scudetto è già presente nello spogliatoio? Sì, è sempre un sogno vincere lo scudetto. Bisogna lavorare giorno dopo giorno, passo dopo passo. L’arrivo di Luka Modrić, che ha vinto tanti titoli, sicuramente ci motiverà”.

"Io sono lo stesso Santiago: con più fame, voglia e passione" — Su Modrić: "Incredibile. Dal primo giorno si vede la sua qualità. È un giocatore che serve molto gli attaccanti, e noi bomber siamo contenti di avere uno come lui”.

Sul suo momento: "Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi”

Giménez sull'arrivo di un altro centravanti al Milan: "Se mi preoccupa? No, al contrario. Sarebbe una gioia e una soddisfazione. Più la rosa è ampia e competitiva, più si cresce. Lavorerò per segnare tanti gol”.

"Terrò il numero 7. Idoli? Inzaghi, Shevchenko e Kaká" — Sul numero di maglia: "Terrò la maglia numero 7. Il 7 è storico al Milan e non si cambia”

Su Filippo Inzaghi: "Se è stato uno dei miei idoli? Sì, è un’icona del Milan. Anche se ero piccolo, ho ammirato tanto Andriy Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro con il 7, e Ricardo Kaká, per la sua fede, la sua qualità e le origini sudamericane”.

Giménez Sul Milan che non giocherà le coppe europee: "Se è un problema o un’opportunità? Il problema è stato l’anno scorso, quando non ci siamo qualificati. Ora abbiamo una nuova opportunità e dobbiamo sfruttarla”.

Su cosa non è andato nella scorsa stagione: "Tanti dettagli: partite perse o pareggiate negli ultimi minuti, episodi come l’espulsione di Theo Hernández in Champions League. Piccole cose che hanno fatto la differenza”.

Sul suo sogno per questa stagione: "Vincere lo Scudetto con il Milan. Non faccio promesse, ma il Milan guarda sempre avanti, anche nelle difficoltà. Sono sicuro che sarà così anche quest’anno”.