Milan, Gimenez: “Dobbiamo spingere per vincere titoli. Allegri vuole …”

"Sono tornato dalle vacanze e il miglior modo di iniziare è segnare". Santiago Gimenez, attaccante rossonero, ha parlato al termine dell'amichevole Leeds-Milan 1-1 a una TV estera (PS) (intervista andata in onda durante lo streaming di DAZN). Ecco le sue parole: "Stiamo lavorando tanto, doppie sessioni. Siamo arrivati tardi, ma stiamo dando il meglio per onorare il Milan. E' incredibile vedere tutte queste persone. Questo è il calcio".