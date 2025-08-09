Milan, Gimenez: “Dobbiamo spingere per vincere titoli. Allegri vuole …”

"Sono tornato dalle vacanze e il miglior modo di iniziare è segnare". Santiago Gimenez, attaccante rossonero, ha parlato al termine dell'amichevole Leeds-Milan 1-1 a una TV estera (PS) (intervista andata in onda durante lo streaming di DAZN). Ecco le sue parole: "Stiamo lavorando tanto, doppie sessioni. Siamo arrivati tardi, ma stiamo dando il meglio per onorare il Milan. E' incredibile vedere tutte queste persone. Questo è il calcio".
Ancora Gimenez: "Chelsea? Fa parte della preparazione. Allegri vuole intensità. Anche domani daremo tutto. L'ultima stagione è stata brutta. Dobbiamo spingere per vincere titoli, quello che il Milan merita".
Probabile che domani Gimenez parta dalla panchina visto che oggi ha iniziato tra i titolari.
