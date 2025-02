Milan, Gimenez difende Theo Hernandez: “Siamo una squadra, lo rispettiamo”

Santiago Gimenez, attaccante rossonero, ha parlato alla emittente messicana TNT Sports, commentando l'eliminazione dalla Champions League dopo il pareggio tra Milan e Feyenoord. Ecco le sue parole: "È un'eliminazione che brucia, anche perché Il Milan deve essere protagonista in Champions ed oggi non possiamo esserlo. Però abbiamo ancora tanto in gioco, e questo ci deve dare la carica per prepararci al massimo e continuare e guardare avanti".