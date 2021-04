Milan-Genoa, Baiocchini: ‘Leao titolare. In difesa confermati Kjaer e Tomori’

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in collegamento da Casa Milan, Manuele Baiocchini ha annunciato alcune scelte di formazione di Pioli per la gara di domenica contro il Genoa. Queste le parole dell’inviato. “Rafael Leao giocherà...

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport in collegamento da Casa Milan, Manuele Baiocchini ha annunciato alcune scelte di formazione di Pioli per la gara di domenica contro il Genoa. Queste le parole dell'inviato. "Rafael Leao giocherà al 99% dal primo minuto al posto dello squalificato Ibrahimovic. Mandzukic sta meglio ma non ha ancora i 90 minuti sulle gambe, dunque partirà dalla panchina. Probabilmente entrerà a gara in corso. In difesa sono confermati Kjaer e Tomori. I due centrali giocano sempre molto bene insieme ogni volta che vengono chiamati in causa". Intanto il Milan è vicino al gioiellino del Borussia Dortmund. Scopriamo le sue caratteristiche.