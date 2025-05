Il giornalista Daniele Garbo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TuttoMercatoWeb Radio', nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sul possibile arrivo di Igli Tare come nuovo DS. A suo dire l'albanese dovrà proporre tre mosse. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Igli Tare al Milan: "Le tre mosse da fare? Far chiarezza sui ruoli societari, se ci sarà ancora Ibrahimovic o sarà congedato, per consentire a Tare di lavorare al meglio. La prima mossa poi è il nuovo allenatore, vendere qualche giocatore ormai lontano dal progetto. E poi creare una rosa di livello per lottare per lo Scudetto".