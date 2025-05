Come si può evincere, infatti, al di là del numero di partite giocate e la media dei minuti disputati, il confronto interessante riguarda soprattutto gol e assist. Rayan Cherki è quello con meno reti all'attivo (12), rispetto alle 17 di Christian Pulisic e alle 15 di Tijjani Reijnders, anche se ha servito maggiormente i compagni (20 vs 10 vs 4). Anche a livello di occasioni create sovrasta gli altri due (38 contro 10) e si piazza in testa anche per passaggi chiave a partita (2.91 rispetto agli 1.90 dell'olandese e l'1.17 dello statunitense). E lo stesso vale per dribbling riusciti e passaggi in zona offensiva. Insomma, il ragazzo è molto giovane e andrà sicuramente testato in un club come il Milan, ma le premesse sono davvero buone.