Milan, Ganz su Jovic: “Molti meriti di Conceicao. Ecco perché”

Luka Jovic è il nome sulla bocca di tutti. L'attaccante del Milan è stato protagonista del derby di Coppa Italia contro l'Inter segnando una doppietta decisiva per la conquista della finale da parte del Diavolo. Maurizio Ganz , ex attaccante del Milan, è intervenuto così nel podcast Twitch ideato da Alessandro Carra, "Il Milanologo" parlando proprio della punta serba. Ecco il suo parere.

Milan, Ganza: "Jovic sempre al posto giusto. Ecco i meriti di Conceicao"

"Solitamente fa la differenza subentrando a gara in corso, contro l'Inter invece faceva salire squadra, ha fatto a sportellate contro tutti. Mi sembra un giocatore ritrovato, poi bisogna dire che davanti alla porta ha fatto due grandi gol, sempre al posto giusto. In questo ci sono molti meriti di Conceicao che l'ha saputo gestire al meglio". Parole importanti per Jovic da parte di un parere illustre come quello di Ganz.