Filippo Galli, ex difensore del Milan, ricorda Franco Baresi, storico capitano rossonero tristemente scomparso lo scorso 31 luglio
Il feretro di Baresi accolto dai tifosi: "C'è solo un capitano". Intonato 'You’ll never walk alone' | PM
Ci sono alcuni legame che neanche il tempo potrà mai sciogliere e quello tra Franco Baresi e Filippo Galli - che hanno condiviso lo spogliatoio del Milan dal 1983 al 1996 - è uno di quelli.
Milan, Galli ricorda BaresiGalli, attuale responsabile dell'area metodologica del Parma, è tornato a parlare dello storico capitano rossonero nel suo intervento sul canale YouTube del collega Andrea Longoni:
"Stare con lui è stato per me come andare a scuola. lo tifavo Milan quando da quando avevo 6 anni, e poi mi ricordo Franco l'anno della stella, lo vedevo fluttuare sul campo con quella maglietta fuori dai pantaloni. Sembrava davvero di un altro pianeta e aveva solo 3 anni in più di me. lo ero ancora spettatore, non ero ancora al Milan, neanche nel settore giovanile, quindi fantastico. E poi è stato una persona, un giocatore unico. Non sono solo io a dirlo, ma tutti coloro che lo hanno incrociato in qualche modo. Grande, grande davvero Franco Baresi, sempre ai nostri cuori".
Le vittorie di Baresi al MilanIl percorso di Baresi al Milan è costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Questo il suo palmares:
- 6 scudetti
- 3 Coppe dei Campioni/Champions League
- 2 Coppe Intercontinentali
- 3 Supercoppe UEFA
- 4 Supercoppe italiane
- 1 Mondiale per Nazioni
- 2° posto al Pallone d'Oro del 1989
La lotta di Baresi contro la malattiaTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.
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