Filippo Galli, ex difensore del Milan, ricorda Franco Baresi, storico capitano rossonero tristemente scomparso lo scorso 31 luglio

Matteo Chini
- Milano
Il feretro di Baresi accolto dai tifosi: "C'è solo un capitano". Intonato 'You'll never walk alone' | PM

Il feretro di Baresi accolto dai tifosi: "C'è solo un capitano". Intonato 'You’ll never walk alone' | PM

Ci sono alcuni legame che neanche il tempo potrà mai sciogliere e quello tra Franco Baresi e Filippo Galli - che hanno condiviso lo spogliatoio del Milan dal 1983 al 1996 - è uno di quelli.

Milan, Galli ricorda Baresi

Galli, attuale responsabile dell'area metodologica del Parma, è tornato a parlare dello storico capitano rossonero nel suo intervento sul canale YouTube del collega Andrea Longoni:
"Stare con lui è stato per me come andare a scuola. lo tifavo Milan quando da quando avevo 6 anni, e poi mi ricordo Franco l'anno della stella, lo vedevo fluttuare sul campo con quella maglietta fuori dai pantaloni. Sembrava davvero di un altro pianeta e aveva solo 3 anni in più di me. lo ero ancora spettatore, non ero ancora al Milan, neanche nel settore giovanile, quindi fantastico. E poi è stato una persona, un giocatore unico. Non sono solo io a dirlo, ma tutti coloro che lo hanno incrociato in qualche modo. Grande, grande davvero Franco Baresi, sempre ai nostri cuori".
Milan, le parole di Galli su Baresi

Le vittorie di Baresi al Milan

Il percorso di Baresi al Milan è costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Questo il suo palmares:
  • 6 scudetti
  • 3 Coppe dei Campioni/Champions League
  • 2 Coppe Intercontinentali
  • 3 Supercoppe UEFA
  • 4 Supercoppe italiane
  • 1 Mondiale per Nazioni
  • 2° posto al Pallone d'Oro del 1989

La lotta di Baresi contro la malattia

Tutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando il Milan comunica che Baresi si sarebbe presto sottoposto ad un'operazione per asportare un nodulo polmonare. Dopo l'intervento, il capitano segue un percorso di immunoterapia, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato: "Il peggio è passato, pian piano sto recuperando la mia quotidianità". Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a Baresi, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.

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