Ci sono alcuni legame che neanche il tempo potrà mai sciogliere e quello tra Franco Baresi e Filippo Galli - che hanno condiviso lo spogliatoio del Milan dal 1983 al 1996 - è uno di quelli.

Milan, Galli ricorda Baresi

"Stare con lui è stato per me come andare a scuola. lo tifavo Milan quando da quando avevo 6 anni, e poi mi ricordo Franco l'anno della stella, lo vedevo fluttuare sul campo con quella maglietta fuori dai pantaloni. Sembrava davvero di un altro pianeta e aveva solo 3 anni in più di me. lo ero ancora spettatore, non ero ancora al Milan, neanche nel settore giovanile, quindi fantastico. E poi è stato una persona, un giocatore unico. Non sono solo io a dirlo, ma tutti coloro che lo hanno incrociato in qualche modo. Grande, grande davvero Franco Baresi, sempre ai nostri cuori".

Le vittorie di Baresi al Milan

6 scudetti

3 Coppe dei Campioni/Champions League

2 Coppe Intercontinentali

3 Supercoppe UEFA

4 Supercoppe italiane

1 Mondiale per Nazioni

2° posto al Pallone d'Oro del 1989

La lotta di Baresi contro la malattia

, attuale responsabile dell'area metodologica del Parma, è tornato a parlare dello storico capitano rossonero nel suo intervento sul canale YouTube del collegaIl percorso dialè costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Questo il suoTutto ha inizio il 3 agosto 2025, quando ilcomunica chesi sarebbe presto sottoposto adDopo l'intervento, il capitano segue un percorso di, una cura a base di farmaci volta ad eliminare eventuali cellule tumorali residue. L'ultima apparizione pubblica risale al 6 febbraio 2026, in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. In quell'occasione, l'ex difensore aveva dichiarato:. Poi, nelle ultime settimane, il peggioramento che è costato la vita a, scomparso a quasi un anno dalla prima operazione lasciando un vuoto immenso nel cuore dei tifosi rossoneri e di tutto il mondo del calcio.