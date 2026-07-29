Milan, Gabbia su Gila: "Tutti conoscono il suo valore. Modrić ha qualcosa di magico, difficile da spiegare"

Matteo Gabbia analizza il ritiro del Milan a Perth tra il colpo di mercato Mario Gila e l'esempio di Luka Modrić. Ecco le sue parole
Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM
Il Milan sta lavorando a Perth per preparare la stagione 2026-27: il prossimo 5 agosto la sfida amichevole contro l'Inter. Un derby estivo comunque molto suggestivo.
Gabbia promuove il nuovo acquisto: "Mario Gila è una bella sorpresa"A parlare della nuova stagione con Ruben Amorim in panchina ci ha pensato anche il difensore del Diavolo Matteo Gabbia. Parole importanti per il nuovo arrivo Mario Gila. Ecco le parole da La Gazzetta dello Sport:
"Un ottimo ragazzo e una bella sorpresa perché si è presentato a Milanello molto bene: porta felicità e positività all’interno del gruppo. In più è un bel calciatore che abbiamo sfidato tante volte in Serie A e del quale tutti conoscono il valore. Siamo contenti di averlo con noi".
Mario Gila è arrivato al Milan dalla Lazio: circa 30 milioni di euro investiti dal club rossonero per un difensore che mancava nella rosa di Ruben Amorim. Lo spagnolo è veloce, bravissimo nell'uno contro uno e nell'impostazione dal basso: tutte qualità perfette per il calcio dell'allenatore portoghese.
Il retroscena su Luka Modrić: l'elogio del difensore rossoneroE infine un pensiero su Modrić:
"Luka è un giocatore e una persona speciale. Siamo tutti contenti che sia rimasto. Sono sicuro che ci aiuterà a disputare una bella stagione. È un professionista incredibile e ha qualcosa di magico, difficile da spiegare. A me ha dato insegnamenti che vanno anche oltre il calcio: a quarant’anni è ancora curioso di imparare e di migliorare. Non l’ho mai sentito dire a un tecnico: “No, non sono d’accordo, preferisco fare così”. Non si pone mai sopra gli altri e questa penso che sia una lezione incredibile: se non lo fa lui... Alza il livello all’interno della squadra e ci aiuterà parecchio".
Modrić ha rinnovato per un'altra stagione con il Milan: nel 3-4-2-1 di Amorim parte sulla carta come uno dei mediani titolari, anche se non potrà giocare tutte le partite, visto che il Diavolo giocherà anche in Europa League la prossima stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA