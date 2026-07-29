Milan, Gabbia su Gila: "Tutti conoscono il suo valore. Modrić ha qualcosa di magico, difficile da spiegare"

Calciomercato Milan, Diawara è arrivato a Casa Milan: firma e poi annuncio | PM

Il Milan sta lavorando a Perth per preparare la stagione 2026-27: il prossimo 5 agosto la sfida amichevole contro l'Inter. Un derby estivo comunque molto suggestivo.

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Gabbia promuove il nuovo acquisto: "Mario Gila è una bella sorpresa"

"Un ottimo ragazzo e una bella sorpresa perché si è presentato a Milanello molto bene: porta felicità e positività all’interno del gruppo. In più è un bel calciatore che abbiamo sfidato tante volte in Serie A e del quale tutti conoscono il valore. Siamo contenti di averlo con noi".

A parlare della nuova stagione con Ruben Amorim in panchina ci ha pensato anche il difensore del Diavolo Matteo Gabbia . Parole importanti per il nuovo arrivo. Ecco le parole da

Mario Gila è arrivato al Milan dalla Lazio: circa 30 milioni di euro investiti dal club rossonero per un difensore che mancava nella rosa di Ruben Amorim. Lo spagnolo è veloce, bravissimo nell'uno contro uno e nell'impostazione dal basso: tutte qualità perfette per il calcio dell'allenatore portoghese.

Il retroscena su Luka Modrić: l'elogio del difensore rossonero

"Luka è un giocatore e una persona speciale. Siamo tutti contenti che sia rimasto. Sono sicuro che ci aiuterà a disputare una bella stagione. È un professionista incredibile e ha qualcosa di magico, difficile da spiegare. A me ha dato insegnamenti che vanno anche oltre il calcio: a quarant’anni è ancora curioso di imparare e di migliorare. Non l’ho mai sentito dire a un tecnico: “No, non sono d’accordo, preferisco fare così”. Non si pone mai sopra gli altri e questa penso che sia una lezione incredibile: se non lo fa lui... Alza il livello all’interno della squadra e ci aiuterà parecchio".

E infine un pensiero su

Modrić ha rinnovato per un'altra stagione con il Milan: nel 3-4-2-1 di Amorim parte sulla carta come uno dei mediani titolari, anche se non potrà giocare tutte le partite, visto che il Diavolo giocherà anche in Europa League la prossima stagione.