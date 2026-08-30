Il cammino del Milan Futuro si apre con una battuta d'arresto per quanto riguarda il risultato, ma ricca di spunti per crescere nel corso della stagione. Nel primo turno di Coppa Italia Serie D, la formazione guidata da Sergio Navarro Barquero è stata battuta per 3-1 dal Sant'Angelo, incassando l'eliminazione immediata dalla competizione.

Milan, Navarro analizza la sconfitta

«Sicuramente non siamo felici, perché perdere non piace a nessuno. Credo però che questa partita ci insegnerà molto. In molti momenti abbiamo giocato bene, ma dobbiamo continuare a migliorare. Oggi abbiamo vissuto un’esperienza dura, ma va bene: grazie ai nostri avversari abbiamo capito che ci sono certi concetti che dobbiamo ancora apprendere al meglio e questo ci servirà per il futuro».

Nonostante il punteggio, la prestazione ha mostrato degli sprazzi di buonissimo gioco e degli spunti tattici molto interessanti, alternati però a delle ingenuità dovute alla giovane età della rosa. Nel post partita il tecnico rossonero ha voluto analizzare con molta lucidità il match ai microfoni dei canali ufficiali del club, sottolineando il valore del passo falso:

Ora come ora, però, il passato è già alle spalle e non c'è tempo per piangersi addosso. Il calendario infatti mette davanti ai rossoneri subito un grande test di caratura internazionale. Mercoledì 2 settembre alle ore 20:00 i giovani rossoneri voleranno in Inghilterra per affrontare l'Everton nel primo match dell'International Cup under 21. Previsto, invece, per domenica 6 settembre l'esordio contro il Caldiero Terme sul terreno di gioco dello stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno per la prima giornata di Serie D.