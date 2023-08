Furlani: “RedBird epicentro della convergenza tra sport, media e cultura”

Giorgio Furlani , amministratore delegato del Milan , è intervenuto nel corso della trasmissione 'Business beyond the game', condotta dal giornalista Eric Jackson , sul sito 'Sportico.com'. Di seguito le sue parole.

RedBird ha investito in diverse aziende di produzione come SpringHill Company e SkyDance Media. E' possibile che queste expertise, come lo storytelling, vengano applicate al Milan e in quale modo? Un documentario in uscita magari...