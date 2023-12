Milan-Frosinone, Braglia: “Pioli andava esonerato ad inizio stagione”

Simone Braglia, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di questa sera tra Milan e Frosinone

Simone Braglia , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso della trasmissione 'Maracanà', soffermandosi in modo particolare sul match di questa sera tra Milan e Frosinone . Ecco, dunque, le sue parole.

Le parole di Simone Braglia su Milan-Frosinone

"Ripeto che non ritengo Pioli l'unico responsabile della situazione. Viene a mancare uno come Leao, che è forse l'unico da Champions, ma si vive solo di spunti, non di gioco corale. Con il Frosinone sarà veramente complicata. Se non tirerà fuori la prestazione...vedo troppi giocatori che sono fantasmi di quelli che erano prima, vedo Theo Hernandez, Maignan, vedo troppo scollamento nel gruppo che non fa ben pensare per il futuro. Vai a esonerare Pioli ora? Sarebbe l'ennesimo errore gestionale. Lo dovevi fare prima, a inizio stagione".