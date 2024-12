Milan Femminile, Nadim: “Gol a San Siro, che emozione! Mamma credeva in me”

Sull'emozione per il gol a San Siro

"Emozione enorme, tanto è vero che poi la notte non ho chiuso occhio per l’adrenalina. Sono ancora stanchissima! Avevo già giocato in stadi come il Parken o il Parco dei Principi, ma in uno così grande mai. Questo gol rientrerà tra quelli che non dimenticherò mai. La squadra ed io abbiamo passato mesi difficili, ora non vogliamo più fermarci".