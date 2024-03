Milan Femminile, Mascarello: “Stiamo bene, vogliamo fare lo step in più”

Sul prossimo match: "Pensiamo una partita alla volta. La Roma è un avversario troppo forte per pensare a più avanti. Iniziamo con questi 90ì in casa e poi vediamo partita per partita. Abbiamo sempre fatto belle prestazioni contro le squadri forti ma ci è sempre mancato qualcosa per portare a casa il risultato. Ora possiamo fare quello step in più per un risultato positivo. Il match si prepara con grande rispetto, sapendo che è la squadra più forte al momento ma senza remore".