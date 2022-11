Milan femminile, Giuliani: “Non possiamo permetterci più passi falsi”

Sul gruppo : "Direi subito dai punti di forza, che sono il gruppo prima di tutto, la velocità di manovra e quando giochiamo insieme di fare delle grandissime cose e di giocare in velocità. I punti deboli vengono fuori nel momento in cui noi non facciamo queste due cose, quindi lavorandoci su riusciamo a non avere punti deboli".

Sul secondo anno al Milan: "In realtà gli obiettivi per la mia seconda annata in rossonero erano quelli di prendere meno gol dell'anno scorso, ma al momento non ce lo sto facendo, quindi lavoro giornalmente per migliorare. Voglio lavorare su determinati aspetti e soprattutto mi piace essere d'aiuto per la squadra, quindi tutto quello che faccio lo faccio per per le mie compagne. Credo che ci sia da lavorare tanto sulla comunicazione in modo da cercare di di prevenire più azioni pericolose possibili e cerchiamo di lavorare su questo in allenamento per poi riportarlo in partita".