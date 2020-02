Milan Femminile, Giacinti: “Il mio ritorno al gol? Importante per la squadra”

NEWS MILAN – Valentina Giacinti, capitano e centravanti del Milan Femminile, è stata intervistata da ‘Sky Sport‘. Ecco le dichiarazioni del numero 9 delle Rossonere di Maurizio Ganz.

“È un momento positivo per il Milan perché stiamo crescendo, stiamo trovando un po’ più di gioco. Tornare al gol per me è importante perché riesco a dare una mano alla mia squadra, ma comunque a prescindere dal gol stiamo cercando di arrivare più in alto possibile e non pensavamo di trovarci al secondo posto. Siamo qua e lotteremo per rimanerci”, ha detto la Giacinti.

Momento complicato, invece, per l’ex numero 9 della Prima Squadra del Milan maschile, Krzysztof Piatek, che non sta brillando neanche a Berlino. Per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android