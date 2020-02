Ex Milan, Suso e Piatek continuano a fare fatica. Sorride Rodriguez

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto su alcuni giocatori che hanno lasciato il Milan nel mese di gennaio: ci riferiamo a Jesus Suso, Krysztof Piatek e Ricardo Rodriguez.

Lo spagnolo e il polacco non sembrano brillare neanche lontano dal Milan. Suso, infatti, ha giocato quasi tutto il secondo tempo contro l’Alaves e un’ora abbondante contro il Celta Vigo, ma l’ex rossonero non è riuscito incide. Il Siviglia in queste due gare ha totalizzato un pareggio e una sconfitta, mettendo seriamente a rischio la qualificazione in Champions League.

Piatek, invece, ha segnato in Coppa di Germania contro lo Schalke 04, ma i risultati sono stati comunque scadenti. Grave sconfitta nell’ultimo turno contro il Mainz, che hanno portato dalla dimissioni il tecnico Klinsmann. Sorride invece Ricardo Rodriguez, che nell’ultima partita giocata con il Psv è stato votato addirittura come migliore in campo. Intanto il Milan vuole fare il salto di qualità. Ecco i possibili acquisti, continua a leggere >>>

