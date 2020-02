Calciomercato Milan – Obiettivo, salto di qualità con sei nuovi innesti

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha sottolineato come, a prescindere da quello che sarà il risultato finale di questa annata, in estate il Milan andrà incontro ad un’altra mini-rivoluzione per quanto concerne la formazione titolare.

Pur dovendo sottostare ai parametri del Fair Play Finanziario (FFP) della UEFA, e con la prospettiva di un Settlement Agreement da firmare a Nyon, i rossoneri, sul mercato, saranno chiamati ad un ruolo da protagonisti per la ricostruzione di una grossa fetta del blocco sul quale dovrà fare affidamento il nuovo allenatore.

Difficilmente, infatti, sarà confermato in panchina Stefano Pioli. Il piano del Milan, per ‘Tuttosport‘, sarebbe quello di arrivare al Settlement Agreement, una volta qualificatosi per una competizione europea, con una situazione di bilancio migliore rispetto a quella dello scorso 30 giugno 2019 (passivo consolidato di 146 milioni di euro) e già a gennaio si è iniziato ad operare in tal senso.

In vista della prossima stagione, poi, al Milan serviranno un terzino destro, due difensori centrali, due centrocampisti ed una punta di assoluto valore. Soprattutto in mezzo al campo ed in attacco, Paolo Maldini e Zvonimir Boban dovranno giocarsi bene le proprie carte: servono calciatori che abbiano una mentalità vincente, che sappiano farsi dare la palla nei momenti in cui scotta.

A centrocampo, il Milan necessita di un elemento che possa affiancare al meglio Ismaël Bennacer. In attacco, visto che Rafael Leão è ancora troppo leggero per reggere la forza d’urto delle difese avversario, che si muove meglio quando può partire dall’esterno, serve un attaccante di grande levatura, a prescindere dalla conferma o meno di Zlatan Ibrahimović anche per il 2020-2021.

A tutto questo, poi, va aggiunto il capitolo portiere. Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, a cui la società vuole sottoporre il rinnovo, infatti, è richiesto da un top team europeo: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android