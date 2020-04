Milan femminile, Giacinti: “Sono scaramantica. I miei due sogni calcistici”

NEWS MILAN – Valentina Giacinti, capitana del Milan Femminile, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei colleghi di acmilan.com. I ricordi passati e i sogni futuri dell’attaccante rossonera, in una doppia-intervista con la compagna Refiloe Jane.

Il sogno da bambina…: “Ma sai che a 10 anni mi fecero un’intervista in cui mi chiesero qual’era il mio sogno. Io risposi: ‘Fare un gol al Mondiale’. E tutti mi diedero dell’esagerata. È un sogno. Magari non si realizzerà”.

Il gol nel derby contro l’Inter: “Da quando gioco nel Milan, ho sempre segnato di fare un gol nel derby. Ed è arrivato, è stato decisivo. Era l’occasione giusta per farmi perdonare del rigore sbagliato poco prima, ho detto che in qualche modo devo calciare. Un attimo perplessa perché era sul sinistro, ma ho colto l’occasione e ho calciato. Mi sarei sentita troppo in colpa”.

Sulla fondazione benefica dell’amica e compagna Refiloe Jane: “Sono rimasta colpita da quello che Fifi fa per il Sudafrica. Lei è una star. Ho apprezzato tanti ragazzi che possono seguire i propri sogni. Impatto forte, vedere ragazzini che arrivavano al campo senza scarpe, o più grandi, sono rimasta colpita. Mi sono resa conto di quanto siamo fortunati. Mi ha riempito il cuore stare con loro”.

Come vive Valentina Giacinti il giorno di preparazione ad una partita?: “Il giorno della partita lo vivo sereno, e a volte no. A volte non ci penso. Ho tutte le mie scaramanzie, che non posso dire. Visualizzo cosa far in campo, un film della partita. Poi la analizzo da sola per rivedere gli errori e non commetterli più”. E proprio la Giacinti, la scorsa estate, ha rifiutato un importante trasferimento all’estero in un club super prestigioso: l’indiscrezione >>>