Milan Femminile, Giacinti tentata dal Real Madrid: offerta rifiutata

CALCIOMERCATO MILAN – L’attaccante del Milan Femminile, Valentina Giacinti, è stata vicina all’addio. O meglio, è stata tentata da un’offerta importante del Real Madrid, ma la capitana rossonera ha rifiutato per continuare a sposare il progetto rossonero.

L’indiscrezione è stata riportata dai colleghi spagnoli di AS. Un retroscena parecchio importante, ed una squadra di indiscusso prestigio. Giacinti però ha rifiutato l’offerta ed è rimasta al Milan di cui è capitana. L’estate scorsa aveva segnato ben 23 gol tra Serie A femminile e Coppa Italia con la maglia rossonera, dunque era finita nel mirino di grandi club. In questa stagione è stata meno prolifica, ma comunque importantissima per la squadra di mister Ganz.

Recentemente Giacinti ha rilasciato delle dichiarazioni, proprio sull’emergenza coronavirus: “Non vedo l’ora di tornare in campo, correre lottare su ogni pallone e sentirvi esultare dopo un gol”. Intanto oggi sono emerse numerose indiscrezioni di calciomercato: leggi le ultimissime >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓