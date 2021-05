Milan femminile, Ganz: “Vogliamo portare a casa la Coppa Italia” | News

Le ultime notizie sul Milan femminile. Maurizio Ganz, allenatore della squadra femminile rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni

Sulla finale e sul campionato: "Sia noi che la Roma vogliamo vincere. Non ci sarà la Juventus. Ne dobbiamo approfittare per portare a casa la Coppa Italia. Da domani ci prepareremo come sempre seriamente, vogliamo fare qualcosa di grande anche domenica. Noi siamo arrivati secondi meritatamente. Abbiamo tenuto acceso il campionato fino allo scontro diretto a Torino con una partita non buona da parte nostra: merito alle nostre giocatrici, alla mia squadra. Abbiamo fatto vedere un grande calcio. Siamo la seconda difesa del campionato e il secondo miglior attacco assieme al Sassuolo".

Su come il Milan Femminile dovrà affrontare la Champions League: "Se pensi che la Juve è stata eliminata al primo turno per tre anni di fila si capisce la difficoltà. Noi ci arriviamo in punta di piedi. Dobbiamo essere fortunati nei sorteggi. Le squadre forti sono le inglesi, le spagnole e le tedesche, per poi prepararci bene per dare battaglia. Il gap con loro è più fisico. La tattica è anche importante. Sarà una grandissima opportunità per me, per lo staff e per le mie giocatrici. Porteremo in alto i colori rossoneri che sono i colori più importanti che ci portiamo nel cuore". Hakan Calhanoglu ha parlato del suo futuro. Queste le dichiarazioni