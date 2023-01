Milan femminile, Domping: “Posso dare forza e positività alla squadra”

Sulle sue condizioni : "In questo momento sto molto bene. Devo allenarmi in palestra tutti i giorni e prendere forza. Ma ora mi sento molto bene".

Sul premio 'miglior giovane' : "Quando ho ricevuto quel premio pensavo di aver lavorato tanto l'anno scorso. Ero molto contenta, è un onore per me".

Sulla squadra: "Il Milan è una squadra che vuole giocare e per me che sono un'attaccante per me è importante giocare e palleggiare in campo. Secondo me posso dare ancora un po' di forza a questa squadra e anche energia positiva. Con le giocatrici al Milan io diventerò ancora più completa"