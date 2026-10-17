Milan Primavera, La Mantia dopo la vittoria sul Cagliari: "Sono contento di essere rientrato" | PM Video

A pochissime ore dalla sfida di Serie A femminile contro la Roma, cresce l'attesa in casa Milan. Le rossonere si preparano ad affrontare un appuntamento importante, con l'obiettivo di conquistare un risultato positivo e dare continuità al proprio percorso in campionato.

Milan Femminile, le parole di Bakker

«Abbiamo grande slancio e l’obiettivo chiaro di continuare a spingere. Coraggio, determinazione e unione: siamo pronti a dare il massimo per portare a casa i 3 punti».

Alla vigilia della partita, il tecnico rossoneroha voluto rilasciare ai microfoni del club alcune dichiarazioni, trasmettendo fiducia e determinazione in vista della trasferta. L'allenatrice rossonera ha sottolineato la voglia della squadra di proseguire sulla strada intrapresa, evidenziando anche l'importanza dello spirito collettivo e della determinazione per affrontare una sfida impegnativa come quella contro le giallorosse.

Parole che, ovviamente, testimoniano la fiducia dell'allenatrice nei confronti del gruppo e la volontà di affrontare la Roma con il giusto atteggiamento. Per il Milan quindi sarà molto fondamentale mettere in campo la giusta intensità, ma soprattutto un'organizzazione perfetta per cercare di strappare tre punti importanti.