Giornata molto interessante per il Milan. Tiene banco il mercato rossonero, con Bruno Fernandes e Nicolò Tresoldi tra i nomi seguiti dalla dirigenza del diavolo: il primo resta una suggestione abbastanza complicata mentre, il secondo rappresenta un vero e proprio obiettivo. Intanto però arrivano delle brutte notizie per l'Atalanta: Giacomo Raspadori salterà la gara con il Milan per infortunio. Spazio poi anche un po' di conti, con il mercato del Milan sotto sotto la lente.

PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

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1 . Il Milan non lo molla

2. Il sogno Tresoldi

3. Niente Milan!

4. Le cifre del mercato

Ile lacontinuano a seguire con molta attenzioneche non ha ancora rinnovato il contratto con ilSul portoghese però c'è forte anche l'interesse delL'operazione resta molto complicata: la clausola per i club stranieri è di circae l'ingaggio del giocatore ammonta aGià allenato da Amorim allo United, il centrocampista sarebbe ideale perIlsegue con molto interesseattaccante delclasse 2004 reduce da una bellissima tripletta controe noto tifoso del diavolo. Secondo la Gazzetta dello Sport,ha chiesto di monitorare la situazione e di restare aggiornati sui suoi sviluppi, valutando un possibile assalto a gennaio o al massimo nella prossima estate. La sua valutazione supera già ie anchesarebbe interessata al giovane. Nonostante i costi abbastanza elevati, Tresoldi rappresenta un obiettivo per rinforzare l'attacco rossonero.perde un'altra pedina:Gli esami strumentali hanno evidenziatocon uno stop previsto di circa due settimane. L'attaccante si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili, che comprende anche Kessie, grande ex della serata. Cresce l'ottimismo invece permentresarà assente causa squalifica.Ilha chiuso il mercato del 2025-26 con investimenti complessivi pari aL'acquisto più costoso come sappiamo è statoarrivato per circaseguito da Nkunku (37,9) è35,7 milioni. Tra gli altri investimenti spiccano anche quelli di24,8 milioni,21,4 milioni,, 10 milioni, e, 8,4 milioni. Completano la lista anche8 milioni,arrivato per 7,4 milioni, e1,8 milioni.