Dal possibile arrivo di Tresoldi e Bruno Fernandes fino all'infortunio di Raspadori e alle cifre finali del mercato 25-26: ecco le notizie migliori della giornata di oggi
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Giornata molto interessante per il Milan. Tiene banco il mercato rossonero, con Bruno Fernandes e Nicolò Tresoldi tra i nomi seguiti dalla dirigenza del diavolo: il primo resta una suggestione abbastanza complicata mentre, il secondo rappresenta un vero e proprio obiettivo. Intanto però arrivano delle brutte notizie per l'Atalanta: Giacomo Raspadori salterà la gara con il Milan per infortunio. Spazio poi anche un po' di conti, con il mercato del Milan sotto sotto la lente.
PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.
1 . Il Milan non lo mollaIl Milan e la Juventus continuano a seguire con molta attenzione Bruno Fernandes, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Manchester United. Sul portoghese però c'è forte anche l'interesse del Galatasaray. L'operazione resta molto complicata: la clausola per i club stranieri è di circa 65 milioni di euro e l'ingaggio del giocatore ammonta a 10,2 milioni netti a stagione. Già allenato da Amorim allo United, il centrocampista sarebbe ideale per 3-4-2-1 rossonero.
2. Il sogno TresoldiIl Milan segue con molto interesse Niccoló Tresoldi, attaccante del Bruges classe 2004 reduce da una bellissima tripletta contro l'Inter e noto tifoso del diavolo. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha chiesto di monitorare la situazione e di restare aggiornati sui suoi sviluppi, valutando un possibile assalto a gennaio o al massimo nella prossima estate. La sua valutazione supera già i 50 milioni di euro e anche l'Inter sarebbe interessata al giovane. Nonostante i costi abbastanza elevati, Tresoldi rappresenta un obiettivo per rinforzare l'attacco rossonero.
3. Niente Milan!L'Atalanta perde un'altra pedina: Giacomo Raspadori non prenderà parte alla sfida contro il Milan di domani. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale destro, con uno stop previsto di circa due settimane. L'attaccante si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili, che comprende anche Kessie, grande ex della serata. Cresce l'ottimismo invece per Bellanova, mentre Elmas sarà assente causa squalifica.
4. Le cifre del mercatoIl Milan ha chiuso il mercato del 2025-26 con investimenti complessivi pari a 241,7 milioni di euro. L'acquisto più costoso come sappiamo è stato Goncalo Ramos, arrivato per circa 73,1 milioni, seguito da Nkunku (37,9) è Ardon Jashari, 35,7 milioni. Tra gli altri investimenti spiccano anche quelli di Samuele Ricci, 24,8 milioni, De Winter, 21,4 milioni, Athekame, 10 milioni, e Cisse, 8,4 milioni. Completano la lista anche Odogu, 8 milioni, Adrien Rabiot, arrivato per 7,4 milioni, e Luka Modrić, 1,8 milioni.
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