Quanto è importante il lavoro che sta facendo in Serie C? "Anche io ho esordito giovanissimo con la maglia del Milan, ma dopo sono stato chiamato a fare esperienze in provincia per avere tempo e modo di sbagliare e, quindi, crescere. La formula delle seconde squadre in Serie C può essere un passaggio importante, non solo per Camarda, ma per tutti quelli che stanno facendo questo tipo di percorso".