Milan-Empoli, Fonseca: “Maignan decisivo. È come averne uno in più”

Se userà Mike Maignan in costruzione con l'Atalanta: "Non posso dirlo. Atalanta ed Empoli hanno aspetti simili, dobbiamo studiare bene l'Atalanta anche se l'ho già fatto. Contro queste squadre Mike è un giocatore in più. Oggi il ruolo del portiere è diverso e Mike può essere decisivo. Lui ha questa qualità per iniziare il nostro possesso offensivo". LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>