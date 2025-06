Milan, Dzemaili svela: “Jashari? Ecco dove gli piace giocare. Xhaka …”

"Io l'ho visto giocare 3-4 anni fa con il Lucerna. E' un giocatore davvero importante, un leader già da quando era più giovane. Non si nasconde mai, gli piace toccare la palla". Così Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzero, parla di Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Gli piace giocare davanti alla difesa, nell'ultima in Nazionale vicino a Xhaka, facendo bene anche in quel ruolo. Può coprire diversi ruoli, è cresciuto molto al Bruges negli ultimi anni. Tutti sapevamo che aveva talento, ma non pensavamo che facesse subito così bene".