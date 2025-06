Calciomercato Milan, Jashari difficile? Spunta un altro nome

Calciomercato Milan, cambio obiettivo a centrocampo? Ecco chi spunta

Secondo TeamTalk, però, non sarebbe da escludere un possibile prestito per il Milan. Il giocatore potrebbe di nuovo partire in prestito visto la tanta concorrenza nella squadra di Maresca: a centrocampo presenti giocatori come Enzo Fernandes, Moises Caicedo e Romeo Lavia. Il Milan, si legge, potrebbe muoversi fortemente per Santos se non dovesse chiudere Xhaka e Jashari. Per il primo, i rossoneri non vorrebbero superare i 10 milioni di euro, per il secondo si potrebbe andare sopra i 35 milioni di euro. La pianificazione del centrocampo del Milan resta aperta e Santos è tra i nomi attentamente monitorati mentre il club è alla ricerca di rinforzi affidabili e accessibili in vista della nuova stagione.