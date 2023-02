Milan, Donati: “Pioli bravissimo a trovare il rimedio”

Sull'aspetto tattico

Sulle nuove posizioni in campo, invece, l'ex centrocampista non ha avuto dubbi: "A Leao piace maggiormente partire defilato per poi venire dentro al campo, è normale che per caratteristiche si debba adattare e diventare più concreto. Thiaw? Merito di Pioli, l’allenatore deve saper trovare soluzioni per risolvere i problemi e lui l’ha fatto, non subendo più gol. E’ stato bravissimo a trovare il rimedio".