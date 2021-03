Milan, Donadoni consiglia: “Vlahovic è l’uomo giusto” | News

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato del possibile acquisto da parte del club rossonero di Dusan Vlahovic

Salvatore Cantone

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Donadoni ha parlato di tanti argomenti, tra cui quello di Dusan Vlahovic. Il centravanti della Fiorentina viene accostato da diverse settimane al Milan di Maldini: "Vlahovic? È uno dei giovani più interessanti del nostro campionato, ha grandi margini di crescita. Sì, è un target da Milan".

Le certezze del Milan

"Sono sicuro che nessuno, oggi, nello spogliatoio di Milanello pensi che la squadra stia facendo più di quello che ci si potesse aspettare. Sono secondi in classifica dopo aver chiuso l’andata da campioni d’inverno, hanno vinto tantissime partite e sono usciti a testa altissima con lo United: se il Milan ha fatto tutto questo è perché è nelle sue corde, ora bisogna solo incrementare. Ero e rimango fiducioso».

Per che cosa, Donadoni?

«Per un finale di stagione all’altezza di quanto fatto finora. Se il Milan continuerà a guardare avanti, senza guardarsi le spalle, lotterà per i primi tre posti».

Scudetto ancora possibile, quindi?

«Inter e Juve sono più attrezzate, più complete a livello di organico. E l’accumulo di una stagione lunga e impegnativa pesa. Se però il Milan saprà trasformare la delusione per l’eliminazione dall’Europa League in un nuovo slancio, perché non crederci?».

Dietro intanto corrono...

«Roma, Atalanta, Lazio, Napoli... Difficile pensare che si stacchino tutte. Ma se gli infortuni daranno tregua alla rosa di Pioli, la sua resta una squadra da vertice. In fondo, il Milan di qualche mese fa non è lontano da quello attuale, lo dimostra la bella prestazione dell’altra sera contro il Manchester: la linea tra vincere e non farcela è stata sottilissima».

Per adesso l’infermeria rimane piena. Quale assenza peserà di più?

«Beh, Calabria mancherà tanto. Ha dimostrato di essere cresciuto tantissimo quanto a personalità e peso nella manovra. E poi Mandzukic: lo stiamo aspettando tutti, uno come lui alza il livello anche dal punto di vista caratteriale».

Intanto è tornato Ibra, che continua a parlare di titolo.

«Giustamente. Un campione come Zlatan serve anche a questo, a fare da traino nei momenti di flessione».

In sua assenza, Kessie si è vestito da leader.

«Ed è l’aspetto che più mi ha colpito di lui: che fosse un giocatore dalla fisicità straordinaria lo sapevamo, ma quest’anno ha aggiunto una personalità spiccata che lo ha reso completo».

Anche Tomori ne ha esibita già parecchia. Va riscattato?

«Sta facendo cose egregie. Quando si acquista un giocatore a certe cifre vanno valutate molte componenti, ma per quello che vedo è un ottimo profilo».

Cosa manca al Milan per fare il salto di qualità definitivo?

"La proprietà ha deciso di ricostruire imboccando la strada dei giovani di talento. Se ogni anno aggiungeranno due-tre elementi di prospettiva, come è stato fatto finora, Pioli si ritroverà tra le mani un gruppo dal potenziale altissimo". Non solo Vlahovic : il Milan ha in canna tre colpi per la Champions.