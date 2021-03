Calciomercato Milan – Piano di volo per la Champions: ecco i nomi | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo la Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha in canna tre colpi per la Champions

Salvatore Cantone

Non manca molto al termine della stagione, e dunque il Milan inizia a pensare seriamente al calciomercato. Eliminato dall'Europa League, il club rossonero vuole raggiungere ad ogni costo la qualificazione in Champions League. Riuscirci significherebbe avere a disposizione un budget più ampio e dare a Stefano Pioli una squadra più competitiva per ottenere risultati ancora migliori.

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Elliott ha già dimostrato di voler puntare sul doppio binario: giovani, ma anche giocatori pronti per il presente. Con la qualificazione in Champions, il Milan potrebbe avere a disposizione un budget di oltre 70 milioni di euro da investire sul mercato. Molto dipenderà dalle potenziale occasioni, così come è successo con Sandro Tonali la scorsa estate.

In primo c'è l'acquisto di un attaccante. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe rinnovare, ma ovviamente non potrà giocare tutte le partite. A prescindere dal rinnovo di Mario Mandzukic (automatico in caso di qualificazione in Champions), Maldini starebbe pensando di puntare su Dusan Vlahovic. La valutazione è circa 40 milioni di euro. Rocco Commisso non vuole perdere il suo gioiello, ma il serbo è in scadenza di contratto con la Fiorentina nel 2023. Un nuovo caso Chiesa? L'attaccante non sembra per il momento intenzionato a prolungare il contratto con la viola.

Un altro nome caldo è quello di Nikola Vlasic, trequartista del CSKA Mosca e della nazionale croata. Valutazione di 30 milioni di euro per un grande talento che ha solo 23 anni. Potrebbe essere lui il sostituito di Hakan Calhanoglu, nel caso in cui non si trovasse l'accordo per il rinnovo.

Infine bisogna riscattare a tutti i costi FikayoTomori: il difensore sta conquistando a tutti, e dunque il riscatto dal Chelsea di 28 milioni di euro non sembra neanche così alto. Trovare un centrale del genere, di soli 23 anni, è tutt'altro che facile. Il passo è davvero necessario, ma la qualificazione in Champions da questo punto di vista sarà fondamentale. Insomma, l'obiettivo quarto posto è da centrare, sia per il presente e sia soprattutto per il futuro. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan affonda per un terzino.