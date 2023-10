Milan, senti Di Vaio: “Zirkzee non ha valore. Non pensiamo al mercato”

Le parole di Marco Di Vaio su Joshua Zirkzee

"Zirkzee non ha un valore e non è una cosa a cui pensiamo adesso. Siamo concentrati sul campionato nel fare bene questa annata. Non è il mercato in questo momento una nostra priorità, riceviamo e facciamo tante telefonate ma fa parte del lavoro. Quando lo andai a vendere due anni fa giocava accanto a una prima punta, però ha le caratteristiche per giocare da solo. Ha il tiro e sa far giocare bene la squadra. Deve trovare continuità e trovare anche i gol brutti, perché può essere un centravanti completo. Vedo che sta crescendo e si sente molto responsabilizzato. Ha fatto uno step di crescita importante dal punto di vista mentale ma per i grande club deve trovare continuità sotto porta".