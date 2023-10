Mercato Milan – Emergenza in difesa: due profili sulla lista di Moncada

La gara contro il Napoli ha reso evidente per il Milan la necessità di intervenire sul mercato a gennaio per un difensore centrale. Oltre alla condizione fisica non ottimale per Simon Kjaer, infatti, al 'Maradona' si sono fermati sia Pierre Kalulu che Marco Pellegrino. E secondo le ultime indiscrezioni per entrambi dovrebbe esserci un recupero abbastanza lungo.