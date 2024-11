Su Rafael Leao: "Leao? Non si sa come prenderlo questo ragazzo, con la Juve non hai mai saltato Savona. Secondo me a qualcuno dei compagni sta cominciando a stare sulle scatole per il suo atteggiamento. Potenzialmente potrebbe essere un calciatore fortissimo ma non sta dimostrando nulla. Potrebbe diventare potenzialmente più forte di Cristiano Ronaldo". LEGGI ANCHE: Milan, per Leao un novembre super: la sensazione ora è che … >>>